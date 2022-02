Casa Pia explica saída de Bruno Paixão

O Casa Pia confirmou que Bruno Paixão deixou de colaborar com o clube, como Record tinha avançado. O clube lembra que pauta a sua "conduta e gestão pela credibilidade, integridade e transparência" e revela que o ex-árbitro "decidiu cessar a sua colaboração" depois das suspeitas relacionadas com o Benfica.O Casa Pia esclarece que Bruno Paixão colobarava com o clube "desde Julho de 2021, enquanto prestador de serviços pontual em sessões de formação e esclarecimento acerca das atualizações das leis de jogo e arbitragem".O Casa Pia AC respeita os princípios básicos de um estado de direito democrático e suas instituições jurisdicionais, pautando a sua conduta e gestão pela credibilidade, integridade e transparência.Relativamente às notícias que, de uma forma especulativa, envolveram o nome do Casa Pia, cabe esclarecer que o Sr. Bruno Paixão, colaborava desde Julho de 2021, enquanto prestador de serviços pontual em sessões de formação e esclarecimento acerca das atualizações das leis de jogo e arbitragem.Uma vez que a sua mera associação ao Casa Pia poderá vir a acarretar uma perceção pública incompatível com os interesses do clube, cumpre-nos informar que o Sr. Bruno Paixão, em respeito aos princípios da instituição, decidiu na noite de ontem cessar a sua colaboração.