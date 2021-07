Casa Pia oficializa contratação de Lucas Rodrigues

O Casa Pia oficializou a contratação do extremo brasileiro Lucas Rodrigues, confirmando, assim, a notícia avançada por Record na edição desta sexta-feira. O atacante chega a Pina Manique depois de ter representado Moreirense e Mafra na temporada passada.





"Sou um jogador ambicioso, à imagem do projeto do Casa Pia. Estou muito feliz por chegar a um clube com esta dimensão histórica e quero contribuir com golos e assistências mas, essencialmente, com compromisso. Serei mais um para ajudar a equipa a atingir os objetivos", afirmou o jogador, citado pelos meios oficiais do clube.Lucas Rodrigues é o 10º reforço dos gansos para 2021/22, depois de Rodrigo Galo (ex-Atromitos/Grécia), Vasco Fernandes (ex-Chaves), Hebert (ex-Santa Cruz/Brasil), Leonardo Lelo (ex-Portimonense), Nuno Borges (ex-Nacional), Cuca (ex-Mafra), Ângelo Neto (ex-São Caetano/Brasil), Lucas Soares (ex-V. Guimarães) e João Vieira (ex-Cova da Piedade).