Casa Pia recebe prémio de Solidariedade Social da Fundação do Futebol

O vídeo promocional do 'Dia Europeu das Línguas' (celebrado a 26 de setembro) realizado pelo Casa Pia foi distinguido com o Prémio de Responsabilidade Social do mês de setembro atribuído pela Fundação do Futebol da Liga Portugal. Uma ideia simples e que teve por base o slogan do emblema lisboeta: "Voamos juntos".





O clube de Pina Manique juntou jogadores de várias nacionalidades e culturas, com idiomas diferentes, que ensinavam aos seus companheiros como pronunciar este slogan nas diferentes línguas. Segunda a Liga Portugal, este vídeo demonstra a forma como "a diversidade marca golos no futebol profissional"."Esta iniciativa do Casa Pia é excelente. Achámos muito interessante esta ideia que conjugou o Dia Europeu das Línguas à inclusão, associando o tema da diversidade cultural e das línguas. Aliás, muitas sociedades desportivas têm aderido ao nosso repto. Tem sido muito difícil escolher todos os meses entre as várias ações, que são cada vez mais e todas com muita qualidade. A Fundação do Futebol tem contribuído para chamar à atenção das várias sociedades desportivas para a temática da responsabilidade social. Dada a sua notoriedade, e pelo facto de abranger um leque muito grande de pessoas, estas mensagens do Futebol acabam por surtir efeito", destaca Raquel Esperança, presidente do conselho fiscal da Fundação do Futebol da Liga Portugal."Este vídeo surgiu por termos jogadores de muitas e diferentes nacionalidades no nosso plantel. Achámos que tínhamos de realçar esta diversidade de línguas e culturas. Os jogadores adoraram a iniciativa, divertiram-se bastante e a ideia foi também trazê-los para perto de nós e sensibilizá-los para se adaptarem, cada vez melhor, à cultura portuguesa, até porque o futebol é um desporto sem fronteiras e sem línguas. Quanto à responsabilidade social, esta surge na nossa agenda como prioridade, pelo que desenvolveremos muito mais iniciativas no futuro", promete Catalina Ramírez, responsável pela área da comunicação do Casa Pia.