Casa Pia regressa a Pina Manique com ambição de reverter os maus resultados

O Casa Pia anunciou, esta segunda-feira, que o jogo da nona jornada da II Liga de futebol, em que defrontará o Vilafranquense, vai disputar-se no Estádio de Pina Manique, concluídas que estão as obras de requalificação do recinto.Depois de garantir a subida do Campeonato de Portugal à II Liga, e de forma a cumprir os regulamentos da Liga, o Casa Pia viu-se forçado a procurar nova casa e proceder a obras de requalificação no Estádio de Pina Manique, que se centraram na melhoria de condições de balneários e bancadas, novo sistema de iluminação e garantia de condições para a transmissão televisiva das partidas.Enquanto decorreram esses trabalhos, o Casa Pia jogou no Estádio Municipal de Mafra por sugestão do presidente da autarquia da zona Oeste. O presidente do Casa Pia, Vítor Seabra Franco, agradece toda a disponibilidade e a qualidade das instalações que foram facultadas aos 'gansos', mas, em declarações à agência Lusa, admite que regressar a casa é a melhor das notícias para o plantel orientado por Rui Duarte."Jogarmos na nossa própria casa, com os nossos adeptos, é sempre melhor. Como na nossa vida pessoal, estarmos em nossa casa é sempre melhor do que estarmos na de outros", reconhece o presidente dos casapianos.Sobre o momento da equipa, que é atualmente última classificada da II Liga, com apenas quatro pontos ao cabo de oito jornadas, Vítor Seabra Franco espera que a passagem para Pina Manique seja também o estímulo que a equipa precisa para inverter a situação "difícil" em que se encontra."Espero que o facto de passarmos a jogar em Pina Manique nos dê nova força, porque uma coisa é jogar em terreno neutro, outra é estar em Pina Manique. Vamos tentar dar a volta a esta situação e recuperar", conclui.Com seis derrotas, um empate e apenas uma vitória, o Casa Pia ocupa a 18.ª posição na classificação da II Liga. O jogo frente ao Vilafranquense, da nona jornada da competição, está agendado para as 17:15 de sábado.