Casa Pia rescinde com o maliano Sountoura

O Casa Pia, clube da 2.ª Liga portuguesa, anunciou esta quarta-feira que chegou a acordo com o maliano Ousmane Sountoura para a rescisão do respetivo vínculo contratual.

O avançado chegou no início da temporada a Pina Manique e sai depois de 18 jogos e 687 minutos com a camisola dos 'gansos', tendo apenas conseguido faturar por duas vezes.

A saída acontece depois da chegada, na reabertura do mercado, do avançado grego Alexandros Voilis, jovem proveniente do Olympiakos que tem sido aposta de Ricardo Peres, treinador dos lisboetas.

O Casa Pia é o último classificado da 2.ª Liga, com nove pontos e apenas duas vitórias, em 18 jogos. A equipa lisboeta é orientada por Ricardo Peres, que é já o terceiro técnico a ocupar o lugar em 2019/20, depois de Luís Loureiro e Rui Duarte.