Casa Pia vence Amora em jogo-treino com reforços em destaque

O Casa Pia venceu esta quarta-feira o Amora, por 3-2, num jogo-treino realizado no Estádio Pina Manique e no qual dois dos reforços de inverno estiveram em destaque: Jota Silva (ex-Leixões) fez o primeiro golo dos gansos e Camilo Triana (ex-1º Dezembro) marcou o segundo. Vitó, um dos jogadores que mais se tem destacado esta temporada, fez o outro golo dos lisboetas, enquanto para o Amora marcaram André Gomes (a meias com um defesa do Casa Pia) e Diogo Tavares.





Neste jogo-treino, o técnico Filipe Martins aproveitou para dar minutos a jogadores menos utilizados e lançou ainda três juniores: Ricardo, Rogério e Kangmin Choi. O Amora, 3º classificado da Série H do Campeonato de Portugal, deu boa réplica e tentou dificultar ao máximo este 'treino' dos gansos, apesar do caráter particular do encontro.Refira-se que o Casa Pia volta a entrar em campo na Liga Sabseg no próximo domingo, no Seixal, frente ao Benfica B. Os gansos estão no 7º lugar da 2ª Liga com 26 pontos, fruto de seis vitórias, oito empates e quatro derrotas. O Amora, por outro lado, defronta o Lusitano de Évora, fora, também no domingo.