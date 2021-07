Casa Pia vence dinamarqueses do Sonderjyske em jogo-treino

O Casa Pia venceu o Sonderjyske, da 1ª divisão da Dinamarca, por 2-0, num jogo-treino realizado em Vilamoura. Zolotic e David Kong foram os marcadores dos golos.





O Casa Pia alinhou com o seguinte onze: Lucas Paes; Rogério Fernandes, Kelechi, Vasco Fernandes e Ricardo Fernandes; Zolotic, Cuca e Zidane; Jota, Godwin e Camilo. Jogaram ainda: Ricardo Batista, Lelo, Vitó, João Vieira, Kang-min Choi, Danny Choi e David Kong.O próximo jogo está marcado para dia 13 no Campo do Cevadeiro, com o Vilafranquense. No primeiro ensaio, recorde-se os gansos perderam com o Sporting em Alcochete (1-2).