O Casa Pia venceu a equipa sub-23 do Sporting, por 2-0, num jogo-treino realizado esta terça-feira de manhã no Estádio Pina Manique. O avançado colombiano Camilo Triana esteve em destaque ao apontar os dois golos dos gansos.





Este encontro serviu de ensaio para o próximo compromisso do Casa Pia na Liga Sabseg, no domingo, frente ao Ac. Viseu. A equipa orientada por Filipe Martins segue no 8º lugar, com 39 pontos - os mesmos do Penafiel, que está na 7ª posição.