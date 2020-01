Damien Furtado reforça Casa Pia por empréstimo do Rio Ave

O extremo Damien Furtado foi esta quinta-feira apresentado como reforço até ao final da temporada do Casa Pia, último classificado da 2.ª Liga, por empréstimo do Rio Ave.

Damien Furtado, que na primeira metade da época jogou na Liga Revelação, disse que aceitou o desafio para subir mais um nível na sua carreira.

"Vim para o Casa Pia para ajudar o clube a atingir os seus objetivos. Prometo dar o meu melhor. Aceitei este convite porque queria jogar num patamar mais alto do que a Liga Revelação e porque acredito que a experiência do 'mister' [Ricardo Peres] pode ajudar-me a ser grande", disse Damien Furtado, que vai envergar o número 91.

Com 22 anos, o luso-francês atuou esta época pela formação de sub-23 do Rio Ave, pela qual disputou 24 jogos e marcou dois golos na Liga Revelação de 2019/2020, tendo chegado a representar a equipa principal do Rio Ave, na temporada anterior.

Damien Furtado é o quarto reforço da equipa orientada por Ricardo Peres, depois de neste mês de janeiro já terem chegado a Pina Manique Voilis, do Olympiakos, Tiago André e Kelechi John, ambos provenientes do Rio Ave.

O Casa Pia é atualmente o último classificado da 2.ª Liga, com nove pontos e apenas duas vitórias, em 18 jogos. A equipa lisboeta é orientada por Ricardo Peres, que é já o terceiro técnico a ocupar o lugar esta época, depois de Luís Loureiro e Rui Duarte.