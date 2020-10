Derick Poloni reforça Casa Pia

O defesa-esquerdo brasileiro Derick Poloni, que na temporada passada envergou a camisola do Leixões, é o mais recente reforço do Casa Pia, clube que milita na Segunda Liga.

Formado no São Paulo, o jogador, de 27 anos, chegou a Portugal em 2013/14 para representar a Académica B, tendo, em 2014/15, representado o Sourense, de onde se transferiu para o Anadia a meio da temporada seguinte, no qual permaneceu até 2017/18, quando rubricou contrato por três temporadas com o Leixões.

Em agosto deste ano, o Vitória de Setúbal tinha confirmado a contratação de Derick Poloni, mas, fruto da descida ao Campeonato de Portugal, o jogador acabou por rumar ao Casa Pia.

O Casa Pia, 17.º e penúltimo classificado da Segunda Liga, com dois pontos, defronta este sábado, às 15:30, a Oliveirense, oitavo, com cinco, no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, em jogo da quinta jornada.