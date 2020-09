Diego Medeiros é o mais recente reforço do Casa Pia para a nova época. O extremo brasileiro, de 27 anos, assinou por uma temporada com o emblema lisboeta, ao qual chega depois de uma campanha muito positiva ao serviço do Mafra.





Na época transata, o criativo fez 20 jogos pela formação mafrense e apontou sete golos. Agora, ruma ao Casa Pia à procura de manter o nível e de ajudar a turma lisboeta a estabilizar-se na 2.ª Liga.Diego Medeiros, recorde-se, chegou a Portugal para representar o Ribeirão e já conta também com passagens por Santa Clara, Famalicão, P. Ferreira, Nacional, Sp. Covilhã e Mafra.