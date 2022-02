E vão três de seguida: Ricardo Batista eleito o melhor guarda-redes do mês da Liga Sabseg

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ricardo Batista foi escolhido pelos treinadores principais da Liga Sabseg como o melhor guarda-redes do mês de janeiro e conquista o prémio pela terceira vez consecutiva, após ter sido eleito em novembro e dezembro de 2021.

O guardião do Casa Pia, de 35 anos, recolheu 20,99% dos votos dos técnicos, superando Domen Gril (Ac. Viseu), com 19,14% dos votos, e Paulo Vítor (Chaves), com 11,11%.

Nos três jogos realizados pelo Casa Pia em janeiro Ricardo Batista não sofreu golos. Os gansos, que são líderes com os mesmos pontos do Benfica B, têm a defesa menos batida com 12 golos sofridos em 22 jornadas.