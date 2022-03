Equipa técnica do Casa Pia dedica prémio a Filipe Martins: «Que regresse o mais rápido possível»

A equipa técnica do Casa Pia recebeu ontem o Prémio Vítor Oliveira - Treinador do Mês relativo ao fevereiro e dedicou a distinção a Filipe Martins , que se encontra internado e "a evoluir favoravelmente", apurou. O técnico, recorde-se, testou positivo à Covid-19 em fevereiro e esteve ausente do banco em três jogos.Os gansos lideram a Liga Sabseg e em fevereiro registaram três vitórias e um empate. Vasco Matos, treinador-adjunto de Filipe Martins, comandou a equipa em três dos quatro encontros e, na hora de receber o galardão, deixou palavras de incentivo à rápida recuperação do líder da equipa. "Em primeiro lugar quero agradecer o prémio e dedicá-lo por inteiro ao Filipe Martins. Infelizmente está a passar por uma situação menos boa, pelo que esperamos que este prémio lhe possa dar um alento grande e que regresse o mais rápido possível para junto da sua equipa técnica", afirmou.Vasco Matos sublinhou o bom trabalho desenvolvido por toda a equipa técnica e admitiu que estes prémios representam um "fator motivacional acrescido". "Todos os elementos da equipa técnica têm trabalhado muito bem e, com certeza, que este prémio vai servir como um fator motivacional acrescido para continuarmos a fazer o nosso trabalho cada vez melhor. Sabemos das dificuldades do nosso campeonato e esse é o nosso foco: trabalharmos cada vez mais e melhor", concluiu..