Filipe Martins agradece gesto de fair-play do Feirense antes do jogo com o Casa Pia

Apesar de serem rivais na luta pela subida de divisão dentro de campo, Feirense e Casa Pia têm vindo a dar lições de fair-play fora dele.Assim, depois de os fogaceiros terem oferecido uma camisola aos gansos com o nome de Filipe Martins , que continua a recuperar de problemas relacionados com a Covid-19, o técnico fez questão de agradecer o gesto nas redes sociais. "Nunca será apenas e só um jogo! Gratidão!", podia ler-se nas redes sociais do treinador.No plano desportivo, o Casa Pia segue no 2º lugar da tabela classificativa, com 53 pontos. Por seu lado, o Feirense segue em 5º, com 48 pontos.