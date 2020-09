Filipe Martins confiante num "futuro risonho" ao comando do Casa Pia

Filipe Martins foi esta terça-feira apresentado como treinador do Casa Pia e acredita que o clube tem condições para ultrapassar as indefinições do começo de época e fazer uma campanha "tranquila" na 2.ª Liga.

"Sabemos que este não é o cenário ideal, rodeado de incerteza, mas isso não vai ser motivo de desculpa. Vamos partir em igualdade de circunstâncias e quando entrarmos dentro do campo vão ser 11 contra 11 e vamos fazer tudo para vencer o maior número de jogos possível", garantiu o técnico.

Depois de ter orientado o Feirense, o Mafra, o Real Sport Clube, emblema pelo qual ganhou o Campeonato de Portugal, e o Clube Desportivo de Belas, Filipe Martins afirmou que "é um orgulho ser treinador do Casa Pia" e rejeitou que esteja de passagem por Pina Manique para poder 'dar o salto', novamente, para a I Liga.

"É um enorme orgulho ser o treinador do Casa Pia, uma grande responsabilidade pelo passado e pelo que o clube representa a nível desportivo e social, num ano de centenário e em que será muito importante chegarmos ao final com o objetivo cumprido. Tenho a certeza de que este é o passo certo na minha carreira, num clube com uma margem de progressão enorme e com o qual estou comprometido", garantiu Filipe Martins.

Quanto à equipa que vai liderar, o treinador reconheceu que falta pouco tempo para começar a competição e há muito trabalho por fazer, mas assegurou que está a ser criada uma "estrutura forte".

Ao lado do jovem treinador de 42 anos, esteve, durante a apresentação, o presidente do clube, Victor Seabra Franco, que destacou a "experiência e conhecimento de II Liga" de Filipe Martins como fatores decisivos para a sua escolha para treinador dos 'gansos'.

Quanto aos objetivos para a época que se inicia no fim de semana de 12 e 13 de setembro, com o Casa Pia a visitar o terreno do Leixões, Victor Seabra Franco admitiu que será difícil fazer pior do que na última época, em que o Casa Pia esteve quase sempre no último lugar, e desejou que o clube viva um ano "descansado".

Depois de ter sido readmitido na 2.ª Liga, o Casa Pia continua a constituir o projeto para a época 2020/2021, que conta já com sete reforços anunciados nos últimos dias: os guarda-redes João Bravim e Ricardo Batista, o defesa Bruno Sousa, os médios Romeu Ribeiro e Christian Fiel, e os avançados João Bonami e Danny Choi.

Os gansos, que tinham sido despromovidos ao Campeonato de Portugal, foram convidados pela Liga a apresentar a sua candidatura às competições profissionais depois de Vitória de Setúbal e Desportivo das Aves falharem o cumprimento de diversos critérios de inscrição.