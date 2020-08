Filipe Martins é o novo treinador do Casa Pia. O técnico, de 42 anos, terminou esta sexta-feira o 3º nível do curso e assina pelo clube lisboeta, sendo oficialmente apresentado na próxima segunda-feira.





Segundo apurámos, Filipe Martins aceitou o convite dos gansos, o único clube da 2ª Liga que ainda não tinha apresentado o técnico, por se identificar com o novo projeto do emblema lisboeta que, graças ao novo investidor, ainda por divulgar, vai apostar forte nas próximas duas épocas.O treinador começa a trabalhar no início da próxima semana, na mesma altura em que devem começar a chegar a Pina Manique os primeiros reforços. Recorde-se que, como Record anunciou na semana passada, neste momento o plantel conta apenas com seis jogadores, os que tinham contrato válido para a nova época.Os seis jogadores com contrato são: Van der Laan, guarda-redes, Tiago André, Kelechi e Caio Marcelo, defesas, Sávio, médio, e Tharcysio, avançado.