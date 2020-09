Filipe Martins e os objetivos do Casa Pia: «Queremos fazer um campeonato tranquilo»

O novo treinador do Casa Pia, Filipe Martins, considera que os gansos têm condições para fazer uma época "tranquila" e quer assegurar a manutenção do clube na 2.ª Liga "o mais rapidamente possível".

"Neste momento, o objetivo prioritário é encurtar ao máximo o tempo de preparação em virtude do atraso que temos face às outras equipas", começou por dizer o técnico em entrevista à agência Lusa, sublinhando, contudo, que essa contingência "não servirá de escudo" para algo que corra menos bem.

Olhando à época que se inicia no próximo fim de semana, Filipe Martins é claro: assegurar a permanência o mais rápido possível para poder preparar a época de 2021/2022 com a antecedência que esta não teve.

"Queremos assegurar a manutenção na 2.ª Liga o mais rapidamente possível de forma a conseguirmos preparar melhor, e de outra forma, a próxima época, de maneira mais sólida. A nossa ambição é fazer um campeonato tranquilo", disse o treinador, que rejeita falar do passado dos lisboetas.

"Não queremos nem temos por base o que se passou na última época. O que serve no passado é só a história do clube", frisou o treinador de 42 anos.

Quanto ao plantel, Filipe Martins assume que têm chegado muitas caras novas a Pina Manique, mas acredita que o conjunto que está a ser formado poderá surpreender.

"Estamos a contratar jogadores que muita gente não estaria à espera e não queremos mexer muito no futuro. A ideia é para o ano não ter quase de contratar. Este ano vamos ter uma equipa praticamente toda nova, mas para o ano queremos fazer só ajustes e contar com os jogadores que estão agora a chegar", revelou o técnico, que explicou que as escolhas feitas têm procurado uma simbiose entre a experiência e a irreverência que os atletas escolhidos podem trazer ao clube.

Os gansos, que tinham sido despromovidos ao Campeonato de Portugal, foram convidados pela Liga a apresentar a sua candidatura às competições profissionais depois de Vitória de Setúbal e Desportivo das Aves falharem o cumprimento de diversos critérios de inscrição.

Plantel provisório do Casa Pia para 2020/21:

- Guarda-redes: Ricardo Batista (ex-Gaz Metan, Rom), Rafael van der Laan e João Bravim (ex-Alverca).

- Defesa: Arghus Bordignon (ex-Académica), Bruno Sousa (ex-Praiense), Kelechi John, Tiago André (ex-Rio Ave), Caio Marcelo, Alex Freitas (ex-Vitória de Setúbal) e Zach Muscat (ex-Olhanense).

- Médios: Sávio Roberto, Romeu Ribeiro (ex-Penafiel), Vitó (ex-Rio Ave) e Christian Fiel (ex-Feirense).

- Avançados: João Bonani (ex-Sporting da Covilhã), Danny Choi (Ex-Beira-Mar), Diego Medeiros (ex-Mafra), Malik Abubakari (ex-Moreirense), Sam Silvera (ex-Central Coast, Aus), Tharcysio e Donald Djoussé (ex-Académica).

Treinador: Filipe Martins.

Saíram: Rodolfo Barata, Filipe Mendes (Real Sport Clube), Rafael Marques (Loures), Joel Monteiro (Académico de Viseu), Carlitos, Edin Quero, Pedro Machado (Oliveirense), David Rosa (Torreense), Lucas Castilho (ASA, Bra), Kikas, Jean Victor (União Santarém), Tyrese Fornah, Rodrigo Dantas, Martim Maia (Sosnowiec, Pol), Jeka, Roncatto (Oriental), Voilis (PAS Giannina, Gre), Damien Furtado, Mateus Fonseca (Real Sport Clube), Wilson Kenidy (Cova da Piedade) e Lewis Enoh (Sporting da Covilhã).