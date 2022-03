Filipe Martins eleito melhor treinador de fevereiro na Liga Sabseg

Filipe Martins conquistou o Prémio Vítor Oliveira para treinador do mês relativo a fevereiro na Liga Sabseg.

O técnico do Casa Pia, de 43 anos, encontra-se internado pela segunda vez, após ter acusado positivo à Covid-19 a 17 de fevereiro e falhado a presença no banco em três dos quatro jogos realizados pelos gansos nesse mês. Na terça-feira, após o triunfo (3-1) dos casapianos sobre o Mafra, o clube de Pina Manique informou que o técnico apresentava melhorias. Ao que Record apurou, a situação mantém-se e não existe previsão de quando poderá recebe alta hospitalar.



Filipe Martins recebeu 35,29% dos votos dos homólogos principais da Liga Sabseg, superando José Mota (Leixões), segundo classificado com 17,65%, e António Oliveira (Benfica B), com 16,34%, a fechar o pódio.



O Casa Pia, líder isolado do campeonato, ganhou três jogos (Trofense, Nacional e Sp. Covilhã) em fevereiro e empatou um, diante do Benfica B.