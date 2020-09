Filipe Martins: «Escolhi este clube pela visão de futuro»

Readmitido na 2ª Liga, o Casa Pia apresentou Filipe Martins como treinador. No Estádio Pina Manique, o técnico, de 42 anos – que se fez acompanhar pelos adjuntos Vasco Matos, João Batista, José da Paz, Rui Ferreira e João Santos –, explicou as razões que o levaram a aceitar o projeto.

“Escolhi este clube pela visão de futuro que me apresentaram e que me agradou. Essa perspetiva de longo prazo faz com que esteja totalmente comprometido”, confessou. Filipe Martins estava sem clube após ter deixado o Feirense, equipa que orientou até ao 5º lugar na 2ª Liga em 2019/20.

O treinador reconhece ainda que o ‘timing’ da construção do plantel não é o ideal, mas garante que não haverá desculpas. “É verdade que faltam muitos jogadores mas a equipa técnica e a estrutura estão a trabalhar nisso. No dia 13, em Matosinhos, vamos começar todos com zero pontos e não vai interessar quem começou mais cedo ou mais tarde”, afirmou, garantindo ter como meta “acabar a época com o sentimento de dever cumprido”.

Presidente satisfeito

O presidente Victor Franco destacou “a experiência e o conhecimento” do treinador, que treinará pela quarta vez na 2ª Liga, depois das experiências ao serviço de Mafra, Real – clube pelo qual conquistou o Campeonato de Portugal – e Feirense.