Filipe Martins: «O nosso pior período foi quando ficámos contra 10 jogadores»

O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, analisou a eliminação dos gansos da Taça de Portugal diante do campeão nacional Sporting ( 1-2 ) e mostrou-se feliz com a resposta dos jogadores."Foi um jogo bem disputado em que na primeira parte conseguimos levar o nosso plano de jogo de forma mais assertiva, sendo pressionantes quando queríamos ser. Acabámos por fazer um golo numa das transições rápidas e inconscientemente acabámos por não ser tão pressionantes, o Sporting teve ali uma dinâmica boa no corredor direito que criou muita indefinição no nosso lateral. Estávamos a acertar mais ou menos nas marcações e não era por aí que estávamos a ter mais dificuldades. O 1-1 deu-lhes tranquilidade para a segunda parte. Nós queríamos tentar manter essa vantagem para abordar a segunda parte de uma forma menos audaz mas mais capaz de fazer o plano de jogo que esperávamos", frisou em declarações à Sport TV, assumindo que a equipa não esteve bem depois da expulsão do Tabata."Quisémos subir as linhas mas a experiência dos jogadores do Sporting e a sua capacidade com bola e para nos fazer desorganizar… Houve um pouco de ansiedade dos meus jogadores por sentirem também que eles estavam em inferioridade numérica. Tentámos jogar mais rápido ou direto, pensando que era o melhor mas poderíamos ter jogado com mais calma. Compreendo que haja a ansiedade de querer empatar o jogo e decidir a eliminatória. O nosso pior período foi quando ficámos contra 10 jogadores. Há mérito do Sporting na forma como se defendeu e como manteve a nossa equipa longe da baliza. Acima de tudo, quero salientar os nossos comportamentos e aquilo a que nos propusemos: fazer um bom jogo e sermos competitivos contra a melhor equipa portuguesa neste momento. Acho que tenho de dar os parabéns e os meus jogadores têm de estar bastante orgulhosos por aquilo que fizeram, hoje e em toda a época. Aquilo a que nos propusemos foi mostrar ao futebol nacional e aos menos atentos aquilo que é o Casa Pia hoje em dia, com a ambição a crescer dia após dia, em todos os aspetos", concretizou o técnico dos gansos.À CNN Portugal, falou do abraço que deu no final do encontro a Rúben Amorim. "Acabámos por falar um bocadinho do jogo, as coisas também estavam um bocadinho quentes face ao calor natural do jogo. Cada um queria ganhar, como é óbvio", reiterou Filipe Martins.Já Jota Silva, marcador do único golo do Casa Pia na partida, realçou a atitude do grupo de trabalho. "Realçar a nossa atitude, o nosso jogo. Mostrámos a excelente equipa que somos, o grande grupo que temos e agora vamos descansar e preparar próximo jogo. Sem dúvida que ficou presente o trabalho deste clube, de todas as pessoas que todos os dias trabalham para que este projeto possa concretizar-se, para que possamos brilhar lá dentro", disse, aos microfones da CNN Portugal/TVI.