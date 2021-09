Filipe Martins: «Tivemos momentos de qualidade e a vitória seria justa para o nosso lado»

O Casa Pia não foi além de um empate no jogo deste domingo frente ao Trofense e Filipe Martins, técnico dos casapianos, foi perentório ao analisar o que faltou à sua equipa para sair da Trofa com os três pontos.

"Faltou concretizarmos as oportunidades que tivemos, foram mais do que as do adversário. Foi um jogo equilibrado, mas estivemos mais por cima. Enfrentámos um adversário onde não vai ser fácil passar ao longo da época e isso enaltece o que fizemos aqui. Tivemos momentos de qualidade e a vitória seria justa para o nosso lado, sem tirar mérito ao Trofense", começou por dizer.

Assumindo que a lesão muscular sofrida por Lucas Silva pode deixar o jogador de fora durante algumas semanas, Filipe Martins sublinhou ainda a importância de a equipa ter somado o primeiro ponto enquanto visitante: "Os dois jogos que tivemos fora de casa até aqui foram muito similares a este. Pontuámos hoje e, se continuarmos neste caminho, vamos conquistar mais pontos fora. O campeonato é difícil e é fundamental irmos somando pontos. Vamos tentar trazer pontos, de preferência os três, do jogo com o Nacional para a semana".