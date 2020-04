Fornah já não regressa

É oficial: Fornah não voltará a vestir a camisola do Casa Pia. O médio inglês, de 20 anos, voltou para Inglaterra no mês passado, sem autorização do clube lisboeta, e já fez saber que não quer regressar a Lisboa.

O Casa Pia não utiliza a palavra ‘fuga’, preferindo aceitar as justificações do jogador, que alegou ter voltado para o seu país por estar com medo da situação em Portugal, onde estava sozinho. Por isso optou, mal os treinos foram cancelados, por ir para junto da família. O Casa Pia está agora a tentar resolver a situação com o Nottingham Forest, clube que emprestara o médio no mercado de inverno.

Durante a curta passagem por Portugal, Fornah deixou boa impressão em Pina Manique. Estreou-se na 20ª jornada e nas quatro seguintes foi sempre titular, fixando-se no triângulo do meio-campo da equipa orientada por Ricardo Peres.