Casa Pia admite regresso de Bruno Paixão

O Casa Pia admite o regresso de Bruno Paixão ao clube, onde o antigo árbitro prestava serviços pontuais de formação sobre atualizações das leis de jogo e arbitragem desde julho de 2021.O atual líder da Liga Sabseg tinha afastado Bruno Paixão devido às investigações no âmbito do caso 'saco azul' do Benfica, no qual era suspeito de ter sido subornado pelo Benfica.