Saviour Godwin, um dos destaques do Casa Pia na última temporada, vai fazer a pré-temporada no Spezia, emblema italiano que terminou a última edição da Serie A no 15º lugar - e que é detido pelo empresário norte-americano Robert Platek, investidor da SDUQ do Casa Pia.





O avançado nigeriano, de 24 anos, marcou oito golos em 28 jogos pelos gansos em 2020/21 - sete na Liga Sabseg e um na Taça de Portugal - e agora vai tentar convencer o Spezia a dar-lhe uma oportunidade no futebol italiano na próxima temporada.Godwin chegou ao Casa Pia no último verão depois de ter representado o Roeselare, da Bélgica, durante quatro épocas. Antes vestiu as camisolas de Oostende (Bélgica) e Académie El-Kadme (Nigéria).