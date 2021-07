Hebert volta a Portugal para reforçar o Casa Pia

O Casa Pia assegurou mais um reforço para a nova temporada. Trata-se de Hebert, defesa-central brasileiro, de 30 anos, que já tinha jogado em Portugal entre 2010 e 2013, com as camisolas de Vasco da Gama de Sines, Trofense e Sp. Braga.





O jogador canarinho é a oitava cara nova dos gansos para 2021/22, depois de Rodrigo Galo (ex-Atromitos/Grécia), Vasco Fernandes (ex-Chaves), Leonardo Lelo (ex-Portimonense), Nuno Borges (ex-Nacional), Cuca (ex-Mafra), Ângelo Neto (ex-São Caetano/Brasil) e João Vieira (ex-Cova da Piedade).Depois de ter representado, no Brasil, os sub-20 da Ponte Preta e do Vasco, Hebert rumou a Portugal, de onde saiu em 2013/14 para rumar ao Piast Gliwice, da Polónia. Seguiram-se passagens por JEF United, do Japão, e Wisla Kraków, novamente no campeonato polaco, antes do regresso ao Brasil, onde representou, na temporada passada, o Santa Cruz.