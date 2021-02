Investidor do Casa Pia prepara-se para comprar o Spezia

O empresário norte-americano Robert Platek, investidor da SDUQ do Casa Pia e um dos proprietários da empresa MSD Capital, prepara-se para comprar o Spezia, 16º classificado da Serie A italiana. A notícia começou a circular na imprensa italiana e foi confirmada por Record.





Robert Platek, que, além do Casa Pia, investiu ainda no Sonderjysk Elitesport, do principal escalão da Dinamarca, esteve envolvido, no final de 2019, em negociações para a compra do Sunderland, mas o acordo acabou por não avançar.Recorde-se que o Casa Pia 'legitimou' Robert Platek como investidor da SDUQ numa assembleia geral realizada no dia 24 de dezembro do ano passado, na qual foram também aprovadas as contas de 2019. A ligação do empresário aos gansos ainda não foi tornada pública, mas a oficialização deverá acontecer em breve.