Jefferson não vai continuar no Casa Pia em 2021/22. O lateral-esquerdo brasileiro, de 32 anos, já recebeu algumas sondagens, incluindo do Brasil, e nos próximos dias vai decidir onde prosseguirá a carreira. Entretanto, os gansos oficializaram a renovação do guarda-redes Ricardo Batista, confirmando a notícia avançada por Record.