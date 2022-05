Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

João Ferreira treinou Grealish de Pina Manique: «Semelhança no cabelo, fita e pernas musculadas» Ex-técnico do Sp. Espinho descreve jogador "humilde" e muito comprometido "com os objetivos que tem"