João Vieira foi um dos heróis da subida mas não fica no Casa Pia

João Vieira não ficar no Casa Pia, segundoapurou. O avançado português não irá acompanhar os gansos no regresso à Liga Bwin depois de ter sido um dos mais influentes jogadores de Filipe Martins em 2021/22.Na temporada que agora findou, o jogador formado na União de Leiria cumpriu 35 jogos oficiais e apontou seis golos, tendo sido o quinto mais utilizado do plantel casapiano.Esta foi a segunda subida alcançada por João Vieira em três anos. Em 2019, o dianteiro ajudou o Vilafranquense a alcançar uma inédita presença na 2ª Liga.O agora futebolista livre, de 30 anos, conta passagens ainda por Cova da Piedade, Vizela, Feirense, União de Leiria, Atlético de Reguengos, Chaves, Torreense e Marítimo.