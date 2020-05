Jogador do Casa Pia indignado: «Salve-se quem puder!»

"Esta decisão mancha o futebol português porque pelos vistos o futebol está dividido: a Liga e os restantes! A 1ª Liga está assegurada, quanto aos outros... salve-se quem puder!" Foi desta forma que um jogador do Casa Pia, que não se quis identificar, reagiu quando soube que os gansos tinham visto a descida de divisão confirmada.

A frustração do atleta em causa prende-se com o fim do sonho para equipas que ainda podiam subir, tal como as que lutavam para não descer. "É injusto acabarem o campeonato desta forma. Tanto para as equipas que descem e podiam manter-se, como para as que ainda tinham as suas hipóteses de subir. O Casa Pia e o Cova da Piedade descem mesmo que ainda se pudessem salvar. É frustrante! A nível financeiro também tem impacto, claro, porque estamos parados há algum tempo e não sabemos o dia de amanhã", acrescentou o atleta ao nosso jornal.