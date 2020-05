Jogadores do Casa Pia negoceiam rescisões

Três jogadores do Casa Pia, todos com contrato válido por mais uma época, estão a negociar as rescisões e devem ficar livres brevemente. O guarda-redes Van der Laan, o central Kelechin e o defesa-direito Joel Monteiro não pretendem jogar no terceiro escalão e esperam chegar a acordo para poderem prosseguir a carreira noutros clubes.

A confirmação da descida de divisão pode motivar outros casos semelhantes em Pina Manique, se bem que, na verdade, não são muitos os jogadores com contrato para a próxima época. Além dos três já citados, só têm ligação por mais um ano os defesas Pedro Machado, Caio e Tiago André (este cedido pelo Rio Ave até 2021), o médio Sávio e o avançado Tharcysio.

Por agora, a direção do clube estuda a melhor forma de reagir à descida na secretaria, tendo estado reunida ontem.