Jota eleito o melhor jogador dos meses de outubro e novembro na Liga Sabseg

Jota, avançado do Casa Pia, foi eleito o melhor jogador da Liga Sabseg nos meses de outubro e novembro.Depois de ter conquistado o prémio de melhor avançado no mesmo período, o jogador dos gansos reuniu 27,78% dos votos dos treinadores principais do campeonato, à frente de Henrique Araújo (18,75%) e Paulo Bernardo (14,58%), ambos do Benfica B.Com cinco golos marcados de forma consecutiva nos seis jogos realizados pelo Casa Pia no período em avaliação, Jota revelou-se decisivo e ajudou a equipa a conquistar quatro vitórias e dois empates.