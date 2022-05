Jota: «Fomos um verdadeiro grupo que se uniu perante as adversidades»

Autor de dois golos na vitória frente ao Leixões (5-1), Jota, uma das figuras da época do Casa Pia, não escondeu a felicidade pelo objetivo concretizado."O que nós sentimos está bem patente na festa aqui de toda a gente. Merecemos muito isto. Foi uma época muito dura, com muitos altos e baixos, mas fomos um verdadeiro grupo, que se uniu quando estávamos menos bem e superou todas as adversidades. Chegamos ao último jogo a depender de nós, o que é muito difícil, e fizemos o nosso trabalho. Fizemos as coisas muito bem feitas e a vitória não é só do grupo, mas de toda a instituição Casa Pia", afirmou o português, em pleno relvado do Estádio do Mar."Vamos desfrutar do momento para já e depois haverá tempo para perceber como será na 1ª Liga.""A responsabilidade nunca nos pesou. Quem faz o que gosto e tão bem como nós o fazemos, só tem é de desfrutar do momento. Divertimo-nos dentro de campo durante toda a época e a subida foi o reflexo disso.""Como disse, há aqui um trabalho muito bem feito por parte de muita gente e por isso vamos para a 1ª Liga."