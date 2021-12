Jota: «Motivação extra que dá ainda mais responsabilidade para querer fazer mais e melhor»

Jota destacou-se na Liga Sabseg nos meses de outubro e novembro. O avançado do Casa Pia foi distinguido como melhor jogador e avançado do mês no referido período e, na hora de receber os troféus, deixou a receita para o sucesso e olhou com otimismo para o futuro."A receita é muito trabalho. Não só meu, mas sim de toda a equipa e de toda a estrutura do clube. Estes prémios são individuais, mas não poderia receber-los se não tivesse a ajuda dos meus colegas ", começou referir."Trabalhamos muito durante a semana para alcançar a vitória nos jogos e melhorar os números individuais. É uma motivação extra e dá-me ainda mais responsabilidade para querer fazer sempre mais e melhor", finalizou.Recorde-se que o jovem avançado reuniu 27,78% dos votos para ser eleito com o prémio de melhor jogador