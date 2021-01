Jota Silva, avançado, de 21 anos, que rescindiu com o Leixões para assinar pelo Casa Pia, cumpriu esta quarta-feira o primeiro treino com a camisola do emblema lisboeta. O jovem atacante está, assim, às ordens de Filipe Martins e poderá já entrar nas opções para o jogo do próximo domingo, precisamente contra... o Leixões.





No clube de Matosinhos, Jota Silva fez 13 jogos e marcou dois golos na primeira metade da temporada. O jogador participou ainda num compromisso dos sub-23, na Liga Revelação, no qual marcou um golo.