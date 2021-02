Kang-min Choi, médio sul-coreano, de apenas 18 anos, assinou contrato profissional com o Casa Pia. O jovem jogador representava o Ulsan Hyundai, emblema que conquistou a Liga dos Campeões da Ásia em 2020, e agora pode entrar nas contas de Filipe Martins para a segunda metade da temporada.





De resto, Kang-min Choi foi mesmo utilizado no jogo-treino que os gansos realizaram esta quarta-feira com o Amora (3-2), no Estádio Pina Manique.