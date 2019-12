Kikas: «Está à vista de todos que temos uma excelente equipa»

O Casa Piacom o FC Porto, no Estádio Pina Manique, em jogo a contar para a 2.ª jornada do grupo D da Taça da Liga, num encontro em que os golos de Saravia, Luis Díaz e Soares surgiram apenas na segunda parte do encontro.No final da partida, o médio do Casa Pia, Kikas, afirmou que a equipa procurou "deixar uma boa imagem" na receção aos azuis e brancos, sabendo de antemão que ia ser um jogo "complicado" de vencer."Sabíamos que ia ser complicado, o FC Porto tem bons jogadores. Tentámos contrariar e penso que deixámos uma boa imagem. Foi mais deixar uma boa imagem porque o foco é a 2.ª liga e a manutenção", referiu o médio do Casa Pia, em declarações à Sport TV."Sim, muitas. Está à vista de todos que temos uma excelente equipa e vamos garantir a manutenção.""Vamos em busca da vitória e só os três pontos interessam para iniciar a recuperação [na tabela]", finalizou.