Kikas está preparado para uma aventura diferente. Depois de representar o Casa Pia nas duas últimas temporadas, o médio, de 29 anos, termina contrato com os gansos e fica livre para assinar por outra formação. Isto depois de uma época 2019/20 em que marcou um golo em 24 jogos, sendo presença habitual no onze do Casa Pia na 2.ª Liga.





Trata-se de um jogador com toda a formação feita no Sporting, tendo chegado a representar a equipa B dos leões. De resto, já conta com passagens por Real, Rapid Bucareste, Recreativa Huelva e Leixões. Agora, prepara-se para um novo desafio em 2020/21.