Leandro Sanca poderá ficar

O Casa Pia quer contar com Leandro Sanca para a época 2022/23.sabe que o clube lisboeta está em negociações com os italianos do Spezia de forma a prolongar a cedência do extremo luso-guineense, que marcou 5 golos e fez 2 assistências esta época. Recorde-se que ambos os clubes pertencem ao grupo investidor Platek.