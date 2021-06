Leonardo Lelo é o segundo reforço do Casa Pia para 2021/22. O jovem lateral-esquerdo, de 21 anos, assinou por uma temporada e junta-se a Vasco Fernandes (ex-Chaves) nas caras novas para a nova época.





No que diz respeito a renovações, os gansos anunciaram a continuidade do guarda-redes Ricardo Batista por mais uma temporada. Os laterais (e irmãos gémeos) Rogério e Ricardo Fernandes também assinaram contrato profissional e vão fazer parte do plantel da próxima temporada.