Lucas Cunha reforça Casa Pia

O defesa brasileiro Lucas Cunha vai reforçar o Casa Pia, anunciou esta sexta-feira o clube que se vai estrear na 2.ª Liga, sem revelar mais dados sobre o contrato.





Depois de não ter sido utilizado na última temporada no Paços de Ferreira, que o emprestou ao São Martinho, do Campeonato de Portugal, o central, de 25 anos, vai ter no Casa Pia a segunda experiência na 2.ª Liga."Procuro regularidade. Quero fazer o máximo de jogos e minutos possíveis, mostrar o meu futebol e ajudar a equipa a alcançar os seus objetivos. Sei que o projeto é bom, as expectativas estão altas, pelo que já estou em sintonia com o emblema", disse Lucas Cunha, citado no site do clube lisboeta.