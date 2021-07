Lucas Soares deixa o V. Guimarães e assina pelo Casa Pia

O Casa Pia oficializou a contratação de Lucas Soares, extremo brasileiro, de 23 anos, que representava a equipa B do V. Guimarães. O canarinho fez 17 jogos pelos minhotos na última temporada (9 golos) e agora quer ajudar os gansos na Liga Portugal 2.





"Estou muito feliz por assinar pelo Casa Pia. O projeto que me foi apresentado é bastante aliciante e não tive dúvidas de que seria a melhor opção para a minha carreira. Quero continuar o meu processo de afirmação no futebol português e o Casa Pia dá-me todas as condições para isso", afirmou.Antes de Lucas Soares, o Casa Pia já havia oficializado as contratações de Rodrigo Galo (ex-Atromitos), Vasco Fernandes (ex-Chaves), Hebert (ex-Santa Cruz/Brasil), Leonardo Lelo (ex-Portimonense), Nuno Borges (ex-Nacional), Cuca (ex-Mafra), Ângelo Neto (ex-São Caetano/Brasil) e João Vieira (ex-Cova da Piedade).