Luís Loureiro despedido

Luís Loureiro foi despedido do comando técnico do Casa Pia. Record sabe que o treinador, de 42 anos, esteve reunido com a direção dos gansos ao início da tarde desta terça-feira, no Estádio Pina Manique, e ficou a conhecer a decisão, que passa pela saída imediata.





Depois da reunião, o treinador permaneceu no estádio durante mais alguns minutos para se despedir do plantel, que se preparava para realizar mais um treino. Refira-se que Bruno Januário é o único elemento da equipa técnica do Casa Pia que continuará no clube.O Casa Pia, refira-se, somou no último fim-de-semana a primeira vitória na 2ª Liga, ao bater o Cova da Piedade, fora de portas, por 1-0. Os gansos ocupam, neste momento, o 17º e penúltimo lugar da classificação, com 4 pontos.