Luís Loureiro elogia força do rival

O Casa Pia já conseguiu garantir um lugar na fase de grupos da Taça da Liga, mas Luís Loureiro pretende entrar com o pé direito na 2ª Liga. Um desafio difícil frente a um Farense que muito respeita, mas o técnico espera que a ansiedade se transforme em golos. "É normal que sintam aquele friozinho na barriga. É o primeiro jogo do campeonato. Há sempre algum nervoso inicial, mas são jogadores com um caráter muito grande e com a responsabilidade enorme de representar este clube e de fazer uma época condizente com o que nos propomos", destacou.

O técnico do Casa Pia apontou um facto para atestar a qualidade dos algarvios. "Na minha opinião o Farense é um dos candidatos à subida. Aliás, se foi contratar o segundo melhor marcador da 2ª Liga do ano passado, o Fabrício, que é um jogador feito e que decide jogos, é porque tem capacidade para lutar com ambição de subida", sublinhou.

Confiança em Faro

As boas indicações dadas pela equipa (apesar da eliminação da Taça da Liga, às mãos da Académica) e os reforços assegurados pela SAD, que se antecipou em vários negócios e garantiu jogadores de renome, cobiçados por adversários diretos, criou uma onda de expectativa e confiança em Faro e o Estádio de São Luís deverá registar uma forte afluência ao fim da tarde de hoje, na estreia da equipa no campeonato da 2ª Liga.

O médio Ryan Gauld, que recupera de lesão, é o único indisponível para a receção ao Casa Pia.