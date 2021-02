Matheus Dantas pode estrear-se pelo Casa Pia na próxima jornada, na receção ao Feirense.





A suspensão de Kelechi, que viu o 5º amarelo no jogo com o Benfica B, aliada à lesão de Arghus, deixa o técnico Filipe Martins apenas com dois centrais disponíveis, o experiente Zach Muscat e Matheus Dantas, de 22 anos, reforço de inverno.