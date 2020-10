Nermin Zolotic reforça Casa Pia por uma temporada

O defesa Nermin Zolotic, natural da Bósnia-Herzegovina, vai representar o Casa Pia na temporada 2020/21, anunciou esta terça-feira o clube que milita na 2.ª Liga portuguesa de futebol.

O jogador, de 27 anos, que pode jogar alinhar como defesa ou médio defensivo, chega ao Casa Pia depois de ter representado o Roeselar, da 2.ª Liga Belga, durante quatro temporadas, a primeira em 2016/17.

Aliás, foi na Bélgica que Nermin Zolotic conquistou o ponto mais alto da carreira, ao sagrar-se campeão, em 2014/15 pelo Gent, tendo, na época seguinte, representado os croatas do NK Istra Pula e os bósnios do Zeljeznicar, emblema que o lançou a nível profissional e no qual esteve também entre 2010/11 e 2013/14.

Nermin Zolotic torna-se o terceiro reforço a ser hoje anunciado pelo Casa Pia, depois do lateral esquerdo brasileiro Jefferson, que em Portugal representou Estoril-Praia e Sporting, e o médio ex-Nacional Vítor Gonçalves.

O Casa Pia defronta no domingo, às 15h00, o Vila Real, da Série C do Campeonato de Portugal, no Complexo Desportivo do Monte da Forca, em Vila Real, em jogo da segunda eliminatória da Taça de Portugal.