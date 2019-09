Ousmane Dramé reforça Casa Pia

O futebolista francês Ousmane Dramé, avançado do Belenenses SAD na última época e que atualmente estava sem clube, é reforço do Casa Pia, com contrato por uma época, informou este sábado o emblema promovido à 2.ª Liga.Dramé, de 27 anos, passou em Portugal pelo Sporting, no qual esteve três épocas, sobretudo na equipa B, entre 2013 e 2016. Depois, esteve duas temporadas no Moreirense e na última no Belenenses SAD, com nove jogos e um golo na equipa principal."Estava sem clube, mas não estive parado. Cuidei de mim, da minha condição física, apliquei-me no ginásio, nas corridas. Sinto-me bem", disse o jogador, em declarações à assessoria de imprensa do Casa Pia.Antes, o avançado fez a formação no CFF Paris e no Guingamp, até 2010, ano em que se transferiu para Itália, passando pelas equipas secundárias do Pádua, Ascoli, Lecce e Veneza.Após quatro jornadas, o Casa Pia é 17.º e penúltimo classificado na 2.ª Liga, com o clube ainda à procura do primeiro triunfo, depois de derrotas com Farense, Penafiel e Estoril Praia, e um empate com o FC Porto B.O clube ultrapassou a fase inicial da Taça da Liga, eliminando o Vilafranquense e o Boavista, e garantiu um lugar na fase de grupos, na poule D, com FC Porto, Santa Clara e Desportivo de Chaves.