O médio maliano Ousmane Sountoura vai reforçar o Casa Pia, anunciou esta quinta-feira o clube da 2.ª Liga, sem revelar mais pormenores sobre a transferência.





Na temporada passada, Sountoura transferiu-se para o Santa Clara, mas não chegou a jogar na equipa açoriana, que o emprestou aos gregos do Apollon Kalamarias.Depois de jogar no Real Bamako e no ASOM, do Mali, o médio, de 24 anos, passou ainda pelos gregos do Anagennisi Karditsa, na primeira experiência na Europa, em 2017/18.