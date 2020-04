Plantel do Casa Pia de férias entre segunda-feira e 5 de maio

O plantel do Casa Pia vai estar de férias entre segunda-feira e 05 de maio, disse hoje à Lusa fonte oficial do clube da 2.ª Liga, face à suspensão das competições provocada pela pandemia de covid-19.

Questionada pela Lusa, a mesma fonte do clube lisboeta assegurou que não haverá cortes salariais e que não foi equacionada a entrada em lay-off.

Após 24 de 34 jornadas, o Casa Pia ocupa a 18.ª e última posição da II Liga, com 11 pontos, menos seis do que o Cova da Piedade, e a 13 do Vilafranquense, primeira equipa acima dos lugares de despromoção.

Os campeonatos profissionais de futebol em Portugal estão suspensos desde 12 de março, devido à pandemia de covid-19.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou a morte a mais de 100 mil pessoas e infetou mais de 1,6 milhões em 193 países e territórios. Dos casos de infeção, mais de 330 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS), registaram-se 435 mortos e 15.472 casos de infeção confirmados, contando-se 233 doentes curados.