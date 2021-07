O Casa Pia terminou o estágio no Algarve com uma vitória num jogo-treino e com... um jogador lesionado. Derick Poloni, com um problema nas costelas, está limitado e não tem sido opção para o técnico Filipe Martins, assim como Nuno Borges, que permaneceu em Lisboa a recuperar de uma lesão muscular.





Os gansos folgam este domingo para depois regressarem ao trabalho na segunda-feira, novamente no Estádio Pina Manique, em Lisboa.